Doğanşehir’de örnek davranış Konteynerlere branda çekildi

Doğanşehir’de kurulan konteynerlerin üzeri yağmur ve kardan etkilenmemeleri için branda ile kaplandı.
Doğanşehir ilçesinde konteynerlerde barınan vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için bazı çalışmalar yapıldı.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç,
“6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına başlatılan çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Doğanşehir ilçemizde oluşturulan konteyner kentler ve bireysel olarak dağıtılan konteynerlerin kış şartlarından etkilenmemesi için uygun hale getirilmiştir. Bu kapsamda konteyner kentlerimizdeki konteynerlerimizin üstü yağmur ve kardan etkilenmemesi için branda ile kaplandı. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimizdeki bireysel olarak dağıtılan konteynerlerimizin de üstlerini branda ile kaplayarak çalışmalarımızı başlattık”
diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.