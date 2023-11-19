- Asayiş

Kuluncak yolunda kaza: 1 yaralı

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Malatya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kuluncak yolunda kaza: 1 yaralı mask
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Malatya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Malatya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Hekimhan-Kuluncak karayolu Sarıkız Mahallesi yol ayrımı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilirken sağlık ekipleri ise yaralıyı hastaneye götürdü. 
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Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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