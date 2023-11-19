Seyir halindeki otomobil alev aldı

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Olaya İtfaiye müdahale etti.

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Sürücü hemen otomobilden çıkarken olay yerine İtfaiye çağırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Hanımın Çiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü hemen otomobilden çıkarken, olay yerine İtfaiyeyi çağırıldı.

Söz konusu araç yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında maddi hasar oluştu.