Malatya’da diyabetli minikler için özel gün

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Doç Dr. Emine Çamtosun ve Doç. Dr. İsmail Dündar, Diyetisyen Serpil Uçar Yiğitcan, Pediatri Diyabet Uzman Hemşiresi Yeşim Erden Karabulut, Düşlerden Gülüşlere Topluluğu üyeleri, diyabet hastası bebekler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Emine Çamtosun, çocuklardaki diyabetin en sık nedeninin Tip 1 Diyabet olduğunu vurgulayarak dünyada 1,5 milyona yakın ülkemizde ise 30 bin civarında Tip 1 diyabetli çocuğun bulunduğuna dikkat çekti.

“YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER”

Diyabet yönetiminin tedaviden ziyade bir yaşam biçimi olarak algılanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çamtosun,

“Vücudun insülin üretimindeki yetersizliğin ana sorun olduğu Tip 1 Diyabet, yüzyıllar öncesinden beri tanınmaktaysa da önceki yüzyıllarda tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olarak bilinmekteydi. Ancak bundan 102 yıl önce Kanadalı bilim adamı Frederick Banting ve çalışma arkadaşları yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda insülin tedavisini buldular ve tüm dünyadaki Tip 1 diyabetlilerin yüzünü güldürdüler. Bu mucizevi buluş nedeni ile 1923’te Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülüne layık görüldüler. 14 Kasım, Frederick Banting’in doğum günüdür ve 1991 yılında bugün ‘Dünya Diyabet Günü’ olarak ilan edilmiştir. O zamanlardan beri 14 Kasımlarda diyabetle ilgili farkındalık etkinlikleri yapılmaktadır. Günümüzde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, düzenli kan şekeri ölçümü, doğru insülin uygulamaları, aile desteği ve çocuk diyabet ünitelerinde düzenli izlemle, Tip 1 diyabetin olası zararlarından korunulabilmektedir. Diyabet yönetimi bir tedavi değil bir yaşam biçimi olarak kabul edildiğinde her şey daha kolaylaşmaktadır. Bugüne kadar Tip 1 diyabetlilerin yaşamını kolaylaştıran insülin kalemleri, kan şekeri ölçüm aletleri, insülin pompaları, devamlı kan şekeri ölçüm sistemleri gibi pek çok teknolojik ürün geliştirilmiştir. Çocuklarda Tip 1 diyabeti tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi henüz geliştirilememiş olsa da ümitliyiz çünkü dünyanın her yerinde bu konuya kendini adamış pek çok bilim insanı tarafından çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Umarım bir buluşmamızda da tamamen iyileştirici tedavinin müjdesini vermek nasip olur”

şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Emine Çamtosun’un ardından söz alan Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, diyabetin hayatımıza bir etkisinin olmadığı hakkında bilgi verirken Pediatri Diyabet Uzman Hemşiresi Yeşim Erden Karabulut da Subkutan İnsülin Uygulamalarının püf noktalarına değindi.

“MEYVE SUYU YERİNE MEYVENİN KENDİSİ TÜKETİLMELİ”

Diyabette beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Serpil Uçar Yiğitcan ise, yemekte pirinç pilavı olduğunda bunun mutlaka bir protein kaynağı ile desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak,

“Çocuğunuz tek başına pirinç pilavını yiyip kalkamaz, yanına bir protein kaynağı, posalif kaynağı sebzeler ilave edin. Diyabetli bireylere biz genellikle düşük glisemik indeksli diyetler öneriyoruz, Bu diyetlerin birçok yararı bulunuyor, kan şekerinin düzenlemesine yardımcı olurlar, obezitenin önlenmesine, kalp hastalıkları riskini azaltmaya, diyabet kontrolünde yardımcı olurlar. Burada gün içinde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketelim, tam tahıllı ürünleri tercih edelim, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini tercih edelim. Meyve suyu yerine meyvenin kendisi tüketilmeli, hafta da en az 2-3 kez de kuru baklagillerin tüketilmesini öneriyoruz. Diyet kelimesini duyduğumuz zaman zannediyoruz ki çocuklarımız eksik, az besin tüketiyor oysa bunun aksine bizler çocuklarımızın boyuna, kilosuna, kullandığı insülin dozuna, fiziksel aktivitesine, beslenme alışkanlıklarına, günlük okul veya ev ortamına göre beslenme listeleri hazırlıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“AMACIMIZ GLUKOZ SEYRİNİ GECE, GÜNDÜZ İZLEMEK”

Diyetisyen Serpil Uçar Yiğitcan’ın ardından söz alan Doç. Dr. İsmail Dündar, diyabet tedavisi ve izleminde teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vererek,

“İnsan beyni hariç dünyada birçok şey sürekli teknoloji ile birlikte gelişim gösteriyor. Diyabette teknoloji kullanımı ile amacımız glukoz seyrini gece ve gündüz izlemek, gece kan şekeri düşüklüğü ve korkusunu önlemek, diyabete bağlı stresi belirgin ölçüde azaltmak, çocukları ve aileleri parmaktan defalarca glukoz ölçümünün acısından ve rahatsızlık vericiliğinden kurtarmak, başta Hba1c olmak üzere, glukoz izlem parametrelerinin iyileşmesini, uzun dönemde komplikasyonları azalmak”

diye konuştu.

Bölüm hocalarının yaptığı eğitici sunumların ardından Neva müzik grubu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Malatya Bölge Tiyatrosu tarafından Karagöz ve Hacivat gösterisi yapıldı.

Program pasta kesimi, çocuklara yönelik çeşitli etkinlerin gerçekleştirilmesi ve topluluk üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.