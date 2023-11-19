Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Bakırcı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzel Yayla Sokak, No: 14, Battalgazi.
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Aktaş’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 22/1/7, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tahir Uluata’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Selcan Sokak, No: 4/2/20, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Ağralı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 7, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yıldızhan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Sakinler Sokak, No: 24, Battalgazi.
63 yaşında vefat eden ve Keller Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülay Şahiner’in taziye adresi: Keller Mahallesi, Akçadağ.
83 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Toraman’ın taziye adresi: Arapgir.
94 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Gök’ün taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Eymir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Sayın’ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.
89 yaşında vefat eden ve Bulgurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Soylu’nun taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.
31 yaşında vefat eden ve Siverek Mezarlığı’na defnedilen Sezer Keklik’in taziye adresi: Siverek, Urfa.”
“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Bakırcı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzel Yayla Sokak, No: 14, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.