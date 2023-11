Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Bakırcı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzel Yayla Sokak, No: 14, Battalgazi.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Aktaş’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 22/1/7, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tahir Uluata’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Selcan Sokak, No: 4/2/20, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Ağralı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 7, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yıldızhan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Sakinler Sokak, No: 24, Battalgazi.

63 yaşında vefat eden ve Keller Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülay Şahiner’in taziye adresi: Keller Mahallesi, Akçadağ.

83 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Toraman’ın taziye adresi: Arapgir.

94 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Gök’ün taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında vefat eden ve Eymir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Sayın’ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.

89 yaşında vefat eden ve Bulgurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Soylu’nun taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.

31 yaşında vefat eden ve Siverek Mezarlığı’na defnedilen Sezer Keklik’in taziye adresi: Siverek, Urfa.”