Ülke genelinde hava sıcaklıkları iyice düştü. Bazı noktalarda kar da yağarken Malatya’da ise Beydağı beyaz örtüsünü giydi.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları iyice düştü. Bazı noktalarda kar da yağarken Malatya’da ise Beydağı beyaz örtüsünü giydi. Şehirde yılın ilk karı bölgenin yüksek kesimlerine yağdı.

Kasım ayının son haftalarını yaşadığımız bugünlerde Malatya'da kentin en yüksek noktası olan Beydağı beyaz örtüyle kaplandı. Ülkenin birçok noktasında etkili olmaya başlayan kar yağışı Malatya'da da yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı.

Bu arada Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda,

“Rüzgarların Elazığ, Adıyaman ve Malatya'da kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.