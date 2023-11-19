Malatya’nın en önemli değerlerinden biriydi 82 yıllık emektarın tarihi

Malatya Hükümet Konağı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu ağır hasarlı olarak bildirildi. Ağır hasarlı olan tescilli Hükümet Konağı yıkılarak aynı yerinde tekrar yapılmak üzere temel kazı çalışmalarına başlandı ve çalışmalar hala devam ediyor.

1938 YILINDA DÖNEMİN MALATYA VALİSİ TARAFINDAN TEMELİ ATILDI

Malatya Hükümet Konağı, 1938 yılında Malatya Valisi İbrahim Ethem Akıncı tarafından temeli atılarak yapımına başlandı ve Vali Fahri Özen tarafından 1 Eylül 1941 Pazartesi günü hizmete açıldı. Ancak 82 yıl sonra yani 6 Şubat depremlerinde bina ağır hasar alarak yıkıldı. Kentin en önemli kültür varlıklarından biri olan 82 yıllık yapının yıkılarak yerinde yeniden inşa edileceği bildirilirken, yeni hizmet binasının yapım sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

MALATYA NE ZAMAN İL OLDU?

Malatya Cumhuriyetle birlikte 20 Nisan 1924 Anayasasının 89. maddesi ile il oldu. 1922 yılında ise, Vehbi Bey Malatya’ya Vali olarak atandı ve Malatya’nın ilk valisi oldu.

HÜKÜMET KONAĞINDA RESTORASYON YAPILDI

Malatya’nın en güzel binalarından birisi olarak bilinen Malatya Hükümet Konağı, 1938 yılında Malatya Valisi İbrahim Ethem Akıncı tarafından temeli atılarak yapımına başlandı ve 1 Eylül 1941 Pazartesi günü yapılan bir törenle hizmete açıldı. Yıllar sonra Malatya Valisi Kutlu Aktaş’ın valiliği sırasında boyatılmak suretiyle dış cephe boya rengi değiştirildi. 2002 yılının Kasım ayından itibaren çift kat olan orijinal pencereleri ve dış kapıları değiştirilerek yenilendi. 2011 yılında Malatya Valisi Doç. Dr. M. Ulvi Saran tarafından restorasyon çalışması yaptırıldı. 2013 yılında Malatya Valisi Vasip Şahin tarafından da çalışmaların tamamlanması ile yeniden hizmet vermeye başlaması için açılışı gerçekleştirildi.

NE ZAMAN KORUMA ALTINA ALINDI?

Şehrin merkezi bir konumda ve Battalgazi ilçesi sınırları içerisindeki İstiklal Mahallesi’nde yer alan 3 kat ve 1 bodrum katından oluşan Malatya Hükümet Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2009 yılında almış olduğu kararla anıt eser olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştı.