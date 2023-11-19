Kahramanmaraş'ta 5-6 kiloluk istiridye mantarları şaşırttı

Kahramanmaraş'ta 5-6 kiloluk istiridye mantarları görenleri şaşırttı.

Göksun ilçesinde dağcıların zirve yaptığı sırada 5-6 kilo civarında bulunan istiridye mantarları, büyüklüğüyle ve ağırlığı ile görenleri hayrete düşürüyor.

İlk defa bu kadar büyük mantarlara rastladığını söyleyen dağcı Yunus Elbistan,

"Ben haftada bir zirve yapıyorum. Farklı yerleri gezerek, yeni yerler keşfediyorum. Göksun ilçesinin zirvesinde çok büyük mantarlar bulduk ve ilgimizi çekti. Mantarlar toplu halde ve kilo olarak 5-6 kilo civarında. İlk defa bu kadar büyük mantarlara rast geldik ve ilgimizi çekti"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı