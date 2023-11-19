Kahramanmaraş'ta 5-6 kiloluk istiridye mantarları şaşırttı

Kahramanmaraş'ta 5-6 kiloluk istiridye mantarları görenleri şaşırttı.
Göksun ilçesinde dağcıların zirve yaptığı sırada 5-6 kilo civarında bulunan istiridye mantarları, büyüklüğüyle ve ağırlığı ile görenleri hayrete düşürüyor.
İlk defa bu kadar büyük mantarlara rastladığını söyleyen dağcı Yunus Elbistan,
"Ben haftada bir zirve yapıyorum. Farklı yerleri gezerek, yeni yerler keşfediyorum. Göksun ilçesinin zirvesinde çok büyük mantarlar bulduk ve ilgimizi çekti. Mantarlar toplu halde ve kilo olarak 5-6 kilo civarında. İlk defa bu kadar büyük mantarlara rast geldik ve ilgimizi çekti"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.