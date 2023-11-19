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Elazığ'da kamyonet şarampole devrildi

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Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da kamyonet şarampole devrildi mask
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Elazığ’da aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolu Karakoçan Bağlıağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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