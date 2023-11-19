Cezaevini su bastı, hükümlülerin durumunu Bakan bildirdi

Zonguldak’ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir cezaevini yağmur suları bastı. Hükümlülerin durumuna ilişkin bilgiyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi.

Türkiye genelinde 2 gündür devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda Zonguldak’ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir cezaevini yağmur suları bastı. Hükümlülerin durumuna ilişkin bilgiyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

“Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır”

ifadelerine yer verdi.