Cevdet Yılmaz’ın Malatya yorumu “Bu Allah’ın bereketi”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İş İnsanı Tahsin Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

İş İnsanı Tahsin Yılmaz, istişare toplantısına katılan herkese teşekkürlerini sundu. Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç,

“Malatya olarak birlik ve beraberliğimizle övünmek tabi hakkımızdır. Ben 11 ilden sorumluyum. 11 ili gezerken Malatya’mızda yapılan hizmetleri o zaman fark ediyorum”

diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce,

“Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz”

ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın akademik çalışmalara da destek verdiğini belirten İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hülya Berktaş Bingöl,

“Biz Başkanımızın destekçisiyiz ve arkasındayız”

açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın deprem süresinde yapmış olduğu çalışmalara değinen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Gürkan’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya önemli hizmetler yaptığını söyleyen Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,

“Belediye Başkanımız başta olmak üzere hep birlikte el ele vererek ortak akıl ile Malatya’mızı ayağa kaldıracağız”

diye konuştu.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez ise,

“Memleketimizin ayağa kalkması için elinden geleni yapan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum”

kelimelerine yer verdi.

“ŞEHRİMİZİ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı yatırım ve hizmetlere değinen Başkan Gürkan, özetle şu ifadelere yer verdi:

“İstişare toplantımızın ev sahibi İş İnsanı Tahsin Yılmaz, böyle bir toplantı icra ettiler. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Şehrimiz 6 Şubat’ta büyük bir felaket geçirdi. Kıyametin provasını yaşadık. 100 yılın felaketi deniliyor ama 1000 yılın felaketini yaşadık. O nedenle şehrimizin ayağa kalkması lazım. Şehrimizin ayağa kalkmasının tek yolu da birlik ve beraberliktir. Dirlik, düzen ve dayanışmadır.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, şehrimize teşrif ettiler. Birkaç yatırım alanını gezme imkânımız oldu. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Depo, Kuzey Kuşak Yolunu inceledik ve oradan da asfalt plentleri ve beton santrallerinin açılışına katıldık. Sadece bu yatırımları gördüğünde, ‘Bu ancak Allah’ın bereketi kavramı ile ifade edilebilir’

dedi.

Şehrimizde 40 yıldan beri ‘Kuzey Çevre Yolu, kuşak yolları, alternatif yollar, modern kayısı pazarı, kütüphane, büyük parklar’ yok deniliyordu. Şehrimizde doğuda kanalizasyon Bulgurlu’ya batıda ise Beyler Deresi’ne akıyordu. Vagon Fabrikası atıl durumdaydı. Ha keza Yimpaş aynı şekildeydi. Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yollar, yeşil alan, çevre düzenlemeleri, parklar, hizmet binaları, spor tesisleri kısaca her alanda çalışmalar yapıldı. Bu Cenabı Allah’ın bizlere yardımıdır. 20 senedir belediye başkanıyım, bizim yaptığımız imar uygulamalarında, istimlaklarımızda ve kamulaştırmalarımızda mutazarrır olan kimse yoktur. Dolayısıyla işinizde hasbi olursanız, işleriniz Cenabı Allah’ın izniyle yolunda gider.”

TÜFENKCİ: ŞEHRİMİZİ AYAĞA KALDIRMA GİBİ BİR GÖREVİMİZ VAR

6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında Malatya’yı tekrardan ayağa kaldırmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,

“Değerli arkadaşlar, bu şehir hepimizin. Hepimiz bu şehrin sahipleriyiz. Bizim de şehrimizi ayağa kaldırma gibi bir görevimiz var. Bizim hep birlikte el ele vererek, şehrimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar ve hizmetler ortadadır. Ama önemli olan 6 Şubat’tan sonra şehrimizi tekrardan güzel günlerine getirmektir. Öncelikle hemşerilerimizin oturacağı kalıcı konutlarını ve esnafımızın ticaretlerini yapacakları kalıcı dükkânlarını bir an evvel yapmamız lazım. Onun için harekete geçtik kalıcı konutlarımızın ve dükkânlarımızın temelleri atıldı ve yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. Bu şehir hepimizin dolayısıyla şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN