3 bin 549 rakımda buz pateni

Erzincan’da kayak antrenörü Canser Atila, Keşiş Dağlarında 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde buz pateni yaptı.

Doğu Anadolu'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan'da kentin kuzeyinde bulunan Keşiş Dağlarında, 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde bulunan göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Kross motorlarla Keşiş Dağlarında bulunan Yedi Göller mevkiine giden Atila, burada kalınlığı yaklaşık 15-20 santimetreyi bulan buzu üzerinde paten yapmanın keyfini çıkardı. O anları kamerasıyla da anbean kayıt altına alan Atila, donan göl üzerinde yaklaşık 1 saat buz pateni yaptı.

Erzincan’da bir gün içerisinde 4 mevsimin birden yaşandığını söyleyen kayak antrenörü Canser Atila,

“Keşiş Dağlarının eteğinde bulunan Yedi Göller mevkiine geldik. Burası bu mevsimde yaklaşık 15-20 santimetre buzla kaplanıyor. Bizde bunu fırsata çevirerek buz patenlerimizi alıp kross motorlarla zorlu yolları aşarak buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz üzerinde çok eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan coğrafi bakımdan 4 mevsimi aynı anda yaşatıyor”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı