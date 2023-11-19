Malatya, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Mardin dikkat!

AFAD, aralarında Malatya’nın da olduğu 31 ilin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerini uyardı.

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında 20 Kasım Pazartesi günü (bugün) 15 il için Turuncu, 16 il için Sarı uyarı olmak üzere toplam 31 il için meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak.

SARI UYARI VERİLEN İLLER

Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova.

AĞAÇ/DİREK DEVRİLMESİ, SOBA/BACA ZEHİRLENMELERİ…

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz”

şeklinde uyarılar da yapıldı.