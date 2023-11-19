İşte en mutlu ve en mutsuz şehirler Malatya’nın sıralaması şaşırtmadı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından araştırıldı. Deprem şehri Malatya “en”ler arasında kaçıncı sırada yer aldı? Türkiye'nin en mutlu şehri ve en mutsuz şehirleri hangileri? İşte ayrıntılar...

Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. Türkiye'nin en mutlu ili Sinop olurken en mutsuz şehri ise Diyarbakır oldu. Peki, en mutlu ve en mutsuz iller sıralamasında Malatya yer alıyor mu?

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN MUTLU İLLERİ!

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.

1-Sinop

2-Afyonkarahisar

3-Bayburt

4-Kırıkkale

5-Kütahya

6-Çankırı

7-Düzce

8-Uşak

9-Siirt

10-Şırnak

11-Balıkkesir

12-Hakkari

13-Isparta

14-Bolu

15-Sakarya

16-Kahramanmaraş

17-Aksaray

18-Kırşehir

19-Amasya

20-Erzurum

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN MUTSUZ İLLERİ!

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu.

20-Mersin

19-Yozgat

18-Gaziantep

17-Ardahan

16-Iğdır

15-Van

14-Adana

13- Malatya

12-Elazığ

11-Kilis

10-Kars

9-Ağrı

8-Osmaniye

7-Batman

6-Bitlis

5- Muş

4-Mardin

3-Şanlıurfa

2-Tunceli

1-Diyarbakır