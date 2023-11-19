İşte en mutlu ve en mutsuz şehirler Malatya’nın sıralaması şaşırtmadı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından araştırıldı. Deprem şehri Malatya “en”ler arasında kaçıncı sırada yer aldı? Türkiye'nin en mutlu şehri ve en mutsuz şehirleri hangileri? İşte ayrıntılar...
Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. Türkiye'nin en mutlu ili Sinop olurken en mutsuz şehri ise Diyarbakır oldu. Peki, en mutlu ve en mutsuz iller sıralamasında Malatya yer alıyor mu?
İŞTE TÜRKİYE’NİN EN MUTLU İLLERİ!
TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.
1-Sinop
2-Afyonkarahisar
3-Bayburt
4-Kırıkkale
5-Kütahya
6-Çankırı
7-Düzce
8-Uşak
9-Siirt
10-Şırnak
11-Balıkkesir
12-Hakkari
13-Isparta
14-Bolu
15-Sakarya
16-Kahramanmaraş
17-Aksaray
18-Kırşehir
19-Amasya
20-Erzurum
İŞTE TÜRKİYE’NİN EN MUTSUZ İLLERİ!
TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu.
20-Mersin
19-Yozgat
18-Gaziantep
17-Ardahan
16-Iğdır
15-Van
14-Adana
13- Malatya
12-Elazığ
11-Kilis
10-Kars
9-Ağrı
8-Osmaniye
7-Batman
6-Bitlis
5- Muş
4-Mardin
3-Şanlıurfa
2-Tunceli
1-Diyarbakır
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.