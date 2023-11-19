“Şehit aileleri ve gazileri başımızın tacı”

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan “Hal Hatır” buluşmaları kapsamında; Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarından Gedik Cezaevi Müzesi, Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi ile Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesini gezdiler.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerinin yakından ilgilendiği şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde yer alan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesine giderek buradaki özel alanlarda sergilenen askeri teçhisatları incelediler.

Ziyarete katılan Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, gösterilen misafirperverlik ve düzenlenen gezi programından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla aralarındaki gönül bağlarını diri ve güçlü tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Vatanın varlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna şehit düşen kahraman vatan evlatlarının emanetleri olan şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini ağırlamaktan onur duyduklarını söyleyen Başkan Çınar ise

“Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Hal Hatır’ buluşmalarımızda bugün çok özel misafirlerimizi ağırlıyoruz. Proje kapsamında yaşlılarımızı, engelli kardeşlerimizi ve farklı meslek gruplarını ağırlıyoruz ancak bugün ki buluşma her açıdan özel ve kıymetlidir. Ülkemizin birliği, milletimizin kardeşliği, vatanımızın huzuru için şehit düşen kahraman vatan evlatlarının bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile hem dayanışma hem de gönül birlikteliğimizi güçlendirmek adına bir araya geldik. Bizler eğer bugün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, vatanımız ve bayrağımız varsa bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz, kahramanlarımızın hakları asla ödenmez. Varlığını kutlu vatanımıza armağan eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleri ise bizim başımızın tacıdır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, gönül birlikteliğimizi sürekli güçlü tutuyoruz. Bugün de sizleri ağırlamaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum. Sizlerin hakları asla ödenmez, Rabbim sabırlar nasip etsin, her zaman yanındayız. Göreve geldiğimiz günden beri kentimizde faaliyetlerini sürdüren şehit ve gazi aileleri dernekleriyle sürekli iletişim halinde olduk, taleplerini yerine getirdik, evlerinde ziyaret ettik. Bugünde güzel bir gezi programı oldu, ardından misafirlerimizi Emanet Çarşımızda ağırladık. Davetimize icabet edip katılan saygıdeğer misafirlerimize teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN