Akçadağ’da deprem etkisi onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. 29 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı ilçede kontrollü gerçekleştirilen yıkımlar sonrası ortaya çıkan enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

“MAHALLEMİZDE YIKIMLAR YÜZDE 75 ORANINDA TAMAMLANDI”

İlçe genelinde yıkımların sürdüğünü kaydeden Kültür Mahalle Muhtarı İhsan Boyraz,

“Akçadağ ilçe genelinde yıkımlar sürüyor. Kültür Mahallesi’ndeki ağır hasarlı yapıların yıkımı yüzde 75 oranında tamamlandı. Geriye yüzde 25’lik bir bölüm kaldı. An itibariyle de ilçe merkezinde yıkımlara da başlandı. ilçe merkezdeki işyerlerinin yıkılmasının ardından mahallelerde geriye kalan az miktardaki yapılarda yıkılacak”

dedi.

“EMLAK KONUT YENİ BİR ÇARŞI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI”

İlçe merkezine Emlak Konut tarafından yeni bir çarşı kazandırılması için çalışmalara başlanıldığını belirten Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin ise

“İlçe merkezimizdeki ağır hasarlı iş yerlerinin yıkımları sürüyor. İnşallah vatandaş, devlet iş birliği ile en kısa sürede yıkılan iş yerinin yerine yenileri yapılacak. Emlak konut ilçe merkezinde yeni bir çarşı için çalışmalara başladı. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Allah devletimize zeval vermesin"

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı