Polisten siber dolandırıcılık uyarısı

Adana polisi oto galericiler ve noterleri tek tek gezerek siber dolandırıcılığa karşı uyarıp broşür dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafta içi oto galericileri ve noterleri tek tek gezerek internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Polis internet üzerinden en fazla yapılan dolandırıcılığın ünlü alışveriş sitelerin taklit edilerek olduğunu bu nedenle alışveriş yapılan sitelerin güvenli olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesini istedi. Ayrıca yeni bir dolandırıcılık sisteminin de indirilen ücretsiz programlar üzerinden olduğunu söyledi. Polis sahte program indirildiği zaman telefonundaki bütün bilgileri karşı tarafın ele geçirdiği uyarısında bulundu. Polis ayrıca mesaj yoluyla gelen linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini bu yöntemle de telefondaki bilgelerin ele geçirildiğini aktardı. Polis ayrıca noter ve galericiler sitesinde broşür dağıtıp, halkın görebileceği yerlere uyarı afişleri astı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.