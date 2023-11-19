Kaymakam okulun duvarını boyadı

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ara tatilde onarımı yapılan okulda fırçayı eline alarak bir süre duvar boyadı.
Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda kullanılmak üzere Kayabaşı'nın talimatıyla 12 ton boya teslim edildi. Ara tatile giren okullar eğitim-öğretime hazır hale getirildi.
Kayabaşı, yaptığı açıklamada eğitim desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Kayabaşı,
"Geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda eğitim alması için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı olarak her konuda eğitim camiamızın yanındayız"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.