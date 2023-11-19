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Kaymakam okulun duvarını boyadı

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Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ara tatilde onarımı yapılan okulda fırçayı eline alarak bir süre duvar boyadı.
Kaymakam okulun duvarını boyadı mask
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Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ara tatilde onarımı yapılan okulda fırçayı eline alarak bir süre duvar boyadı.
Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda kullanılmak üzere Kayabaşı'nın talimatıyla 12 ton boya teslim edildi. Ara tatile giren okullar eğitim-öğretime hazır hale getirildi.
Kayabaşı, yaptığı açıklamada eğitim desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Kayabaşı,

"Geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda eğitim alması için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı olarak her konuda eğitim camiamızın yanındayız"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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