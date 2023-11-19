Kayseri'de çöpte kaybolan işçinin cenazesi bulundu

Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde kaybolan işçinin cansız bedenine, tonlarca çöpün altında ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı. Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, bugün erken saatlerde gönüllülerin de katılımıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. Z.M.'nin cansız bedeni, ihbarın ardından 24 saat geçmeden ekiplerin yoğun çalışmasıyla tonlarca çöpün arasından çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı