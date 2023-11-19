Artvin – Ardahan karayolu kar manzarası havadan görüntülendi.
Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve birçok köy beyaza büründü.
Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası da karla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı Ardanuç Bilbilan Yaylası karayolunda güzel manzaralar ortaya çıktı. O eşsiz manzaralar amatör fotografçı ve dron pilotu Şafak Aksoy tarafından havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.