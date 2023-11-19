Artvin – Ardahan karayolu kar manzarası havadan görüntülendi.

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve birçok köy beyaza büründü.

Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası da karla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı Ardanuç Bilbilan Yaylası karayolunda güzel manzaralar ortaya çıktı. O eşsiz manzaralar amatör fotografçı ve dron pilotu Şafak Aksoy tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı