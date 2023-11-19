Bingöl'de 2 metreden büyük orkinos

Bingöl’de bir balıkçı, tezgahına 2 metre 42 santim boyunda orkinos koydu. Balığı gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için yoğunluk oluşturdu.

Bingöl merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi’nde uzun yıllardır balıkçık yapan Ahmet Bürkek, tezgahına getirttiği dev orkinos balığıyla vatandaşların dikkatini çekti. 2 metre 42 santim ve 365 kilogram ağırlığında olan orkinosu gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmeden geçemedi. Daha büyük balıklar getirdiğini ancak ilk defa bu kadar büyük orkinos getirdiğini belirten balıkçı Ahmet Bürkek, orkinosun omega açısından da zengin bir tür olduğunu belirtti.

Bürkek,

“Daha önce de büyük balıklar getirmiştik ama bugüne kadar getirdiğimiz en büyük balık bu. Orkinos, 2 metre 42 santim boyunda, 365 kilogram. Bizim karasularımızda nadir bulunan balıklardandır, çok lezzetlidir. Omega bakımından çok zengin bir balık. Bugüne kadar getirdik ve vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var, beğeniyorlar. Daha büyüklerini ve güzellerini getireceğiz inşallah”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı