Sivas'ta kış mesaisi

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Sivas’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte devam etti. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin yavaş ilerleyişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.