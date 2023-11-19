3 zincir markette bu haftanın indirimleri

Bim’de bu hafta indirimli ürünler

3 kg Dost tam yağlı yoğurt 87,50 TL yerine 82,50 TL,

2,5 kg Efsane ithal pilavlık pirinç 57,50 TL yerine 53,75 TL,

1 L Sole ayçiçek yağı 41,50 TL yerine 39,00 TL,

Mutfağım patates 44,00 TL yerine 39,75 TL,

Bebek bezi çeşitleri 110,75 TL yerine 99,50 TL,

500 g Pasta veneta makarna çeşitleri 11,00 TL yerine 9,75 TL,

5 kg Artmatik toz deterjan 139,00 TL yerine 129,50 TL,

14’lü Hijyenik ped Gece 28,50 TL yerine 25,50 TL,

75 ml Colgate Max White diş macunu 52,00 TL yerine 42,00 TL,

50'li Mr.Green temizlik havlusu 36,75TL yerine 29,75 TL,

Bato slip kadın 47,75 TL yerine 43,00 TL,

100 g Süsse kakao krema dolgulu bisküvi 7,50 TL yerine 6,00 TL,

Bebeto yumuşak şeker licorice 11,00 TL yerine 8,50 TL,

116 g Haribo Fizz Mix Yumuşak Şeker Ekşi 22,50 TL yerine 16,50 TL,

10x5 Dost şekerli vanilin 8,50 TL yerine 7,50 TL,

10x10g Destan hamur kabartma tozu 8,00 TL yerine 7,50 TL,

6x200 ml maden suyu 24,50 TL yerine 22,50 TL,

200 ml Capri-Sun meyveli içecek 9,25 TL yerine 8,00 TL,

200 ml Ben Natur meyveli içecek 7,00 TL yerine 6,00 TL,

150 g Simbat antep fıstığı74,50 TL yerine 69,50 TL,

Simbat badem içi çiğ ve kavrulmuş 48,50 TL yerine 43,50 TL,

Olarak satışa sunuldu.

Şok ta bu hafta

21 Gr Yıldız Şekersiz Stıck Damla Sakız 9,50 TL İkincisi bedava,

21 Gr Yıldız Şekersiz Stıck Çilek Sakız 9,50 TL İkincisi bedava,

25 TL ve üzeri alışverişlerde Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 99,00 TL yerine 55,00 TL,

28 Gr Olips Mentol ve Okaliptus Şeker 9,75 TL İkincisi bedava,

21 Gr Falım Nane 3'lü Sakız 10,00 TL İkincisi bedava,

32,5 Gr Ülker Bonbon Nane Aromalı Rulo Şeker 7,50 TL İkincisi bedava,

31 Gr Ülker yupo lolipop 7,00 tl ikincisi bedava,

14 Gr Oneo slims yeşil nane aromalı sakız 7,50 TL ikincisi bedava,

130 Gr Haribo party mix şekerleme 26,00 TL ikincisi bedava,

14 Gr Oneo slims karpuz aromalı sakız 7,50 TL ikincisi bedava,

130 Gr Haribo altın ayıcık şekerleme 22,50 TL ikincisi bedava,

80 Gr Yupo Jelly meyve bahçesı şekerleme 14,00 TL ikincisi bedava,

80 Gr Yupo Jelly Kola Şekerleme 14,00 TL ikincisi bedava,

80 Gr Yupo Jelly Ayıcık Şekerleme 14,00 TL ikincisi bedava,

Bebeto Fastfood 5,75 TL ikincisi bedava,

30 Gr Gliga Lolipop Meyveli 7,50 TL ikincisi bedava,

9 Gr Ülker Kremini Mini Karpuz Aromalı 1,50 TL ikincisi bedava,

21 Gr Oneo Nane Aromalı Draje Sakız 10,00 TL ikincisi bedava,

44 Gr Ülker Kremini Şeker Çilekli 7,50 TL ikincisi bedava,

2x5 Gr Toyjoy Oyuncaklı Sakız 7,50 TL ikincisi bedava,

35 Gr Toymix Şerit Sakız Tattoo Hediyeli 9,95 TL ikincisi bedava,

20 Gr Ülker Yupo Çokojelo Böğürtlen Şekerleme 5,00 TL ikincisi bedava,

20 Gr Ülker Yupo Çokojelo Portakal Şekerleme 5,00 TL ikincisi bedava,

20 Gr Lolliboni Pamuk Şeker 7,50 TL ikincisi bedava,

5li 16.5 Gr Bay Balon Misket Sakız 2,50 TL ikincisi bedava,

5 Gr Toybox Oyuncaklı Sakız 8,50 TL ikincisi bedava,

5li Lol Sürpriz Sakız Çilek Vanilya 6,00 TL ikincisi bedava,

16 Gr Mix Toys Oyuncaklı Lolipop Şeker 11,15 TL ikincisi bedava,

3.5 Gr Cube Box Sürpriz Oyuncaklı Sakız 8,75 TL ikincisi bedava,

700 Gr Şahane Karışık Meyveli Bonbon 59,90 TL ikincisi bedava,

70 Gr Haribo Chamallows Party Marsmallow / Rubino 11,50 TL yerine 6,95 TL ikincisi bedava,

14 Gr Oneo Draje Sakız Karpuz Aromalı 6,50 TL ikincisi bedava,

11 Gr Toybox Oyuncaklı Lollipop 10,00 TL ikincisi bedava,

22.4 Gr Ülker Pastil Ihlamur Limon Propolis 20,00 TL ikincisi bedava,

34 Gr Nestle Polo Orıgınal Şekerleme 12,00 TL ikincisi bedava,

25 TL ve üzeri alışverişlerde 1405 ML Pril Losyon Sıvı Bulaşık Detarjanı 81,25 TL yerine 40,00 TL,

25 TL ve üzeri alışverişlerde 3 x 75 gr Superfresh Ton Balığı 132,90 TL yerine 85,00 TL,

25 TL ve üzeri alışverişlerde 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 119,90 TL yerine 60,00 TL

1500 Ml Cif Krem Amonyaklı 87,90 TL yerine 53,00 TL,

650 Ml Duru Micellar Duş Jeli Hydro Pure 129,90 tl yerine 50,00 TL,

50 Ml Sensodyne Diş Macunu Diş Eti Bakımı 79,90 TL yerine 40,00 TL,

750 Ml Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 42,95 yerine 26,00 TL,

500 ML Syoss Şampuan Saç Dökülmesine Karşı 139,90 TL yerine 60,00 TL,

500 Ml Syoss Pure Şampuan 139,90 TL yerine 60,00 TL,

Satışa sunuldu.

A101 de bu hafta

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 60'lı Fairy Hepsi Bir Arada Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Kapsülü 445,00 TL yerine 239,00 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 1000 ml Bioblas Sarımsak Şampuanı 179,90 TL yerine 89,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde Bioblas Argan Yağı Şampuanı 1000 m 179,90 TL yerine 89,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 100'lü Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz 75,50 TL yerine 44,50 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 20'li Nescafe 3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü Kahve 84,90 TL yerine 54,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 8 'li Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı 89,90 TL yerine 44,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 400 Ml L'oreal Elseve Şampuan Arginine Direnç 77,90 TL yerine 44,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 2 L Bingo Sıvı Deterjan Siyahlar İçin 89,90 TL yerine 48,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 6'lı Papia Kağıt Havlu 89,90 TL yerine 48,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 2470 ml Tursil Sıvı Deterjan 29,70 TL yerine 16,95 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 2X75 ml Signal Beyazlatıcı Sistem Diş Macunu 69,90 TL TL yerine 36,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 1+1 Signal Diş Fırçası Performance Black 69,90 TL yerine 36,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 360 ml Gliss Şampuan Dökülme Karşıtı Nutribalance 74,90 TL yerine 39,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 1000 G Enc Marmaris Çiçek Balı 99,95 TL yerine 54,95 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 1000 G Yayla Pirinç Tane Tane 45,90 TL yerine 21,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 20'li Nescafe 2'si 1 Arada Kahve 84,90 TL yerine 54,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 6'lı Papia 3 Katlı Kağıt Havlu 89,90 TL yerine 44,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 12'li Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 149,90 TL yerine 59,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 800 G Tukaş Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin S - M 79,95 TL yerine 44,95 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 400 ml L'oreal Elseve Şampuan Colorvive 2si1 Arada 77,90 TL yerine 44,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 400 ml L'oreal Elseve Şampuan Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı 77,90 TL yerine 44,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 8'li Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 89,90 TL yerine 44,90 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 50'li Finish Bulaşık Makinesi Tableti Hepsi 1 Arada 54,80 TL yerine 29,95 TL,

10TL ve üzeri alışverişlerinizde 2 L Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 89,90 Yerine 48,90 TL.