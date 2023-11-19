19 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

19 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
19 Kasım Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
HİZMET ECZANESİ – MERKEZ
Saray Mahallesi Atatürk Caddesi, No:42/A Hayat Hastanesi karşısı (Kışla Caddesi)
04223241510
24 saat açık
GÜRSOY ECZANESİ – MERKEZ
Malatya Park Avm İnönü Mahallesi, Çevre Sokak 4/Z6
05301640256
24 saat açık
MENENGİÇ ECZANESİ – MERKEZ
Meydanbaşı Mahallesi, Osman ATEŞ Caddesi, No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/MALATYA
04229991023
08.30-23.59 arası açık
MALATYA ECZANESİ – MERKEZ
Emeksiz Caddesi, No:90 Kök Mobilya Karşısı
04223211064
24 saat açık
TAŞKIN ECZANESİ – BATTALGAZİ
Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi No:107
04223217420
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.