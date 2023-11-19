Malatya'da sağanak yağış

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü.
İl genelinde yer yer etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezinde su birikintisine neden oldu.
Öte yandan yağış nedeniyle Alleben Deresi'ndeki suyun debisi yükseldi.
Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
- Malatya
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.
Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.
Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Kent genelinde etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.
Öte yandan Şanlıurfa için turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.