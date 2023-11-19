Malatyalılar dikkat! Saatte 90 kilometreyi bulabilir!

Malatya’da hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bugün havanın nasıl olacağına ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Yapılan son değerlendirmede,

“Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçmesi beklenmektedir. Beklenen yağışların kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir”

ifadelerine yer verildi.

SAATTE 90 KM’Yİ BULABİLİR

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji,

“Rüzgarların Elazığ, Adıyaman ve Malatya'da kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

sözlerini kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ayrıca kuvvetli yağış uyarısı da yapılarak,

“Bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli(21-75 kg/m2) yer yer şiddetli(76-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

ifadeleri aktarıldı.



İŞTE MERKEZ VE İLÇE HAVA TAHMİNLERİ

Malatya-merkez ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Malatya-merkez: Parçalı bulutlu 14 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 10 derece,

Arguvan; Parçalı bulutlu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 12 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 10 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 14 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 11 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 11 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 13 derece.