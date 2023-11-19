Malatya zor bir gece geçirdi Fırtına yerle bir etti

Malatya’da dün gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle konteynerler savruldu, ağaç dalları kırıldı, inşaat alanlarını çevreleyen tahta levhalar söküldü, esnafların deprem sonrası kurduğu derme çatma çadırlar yerle bir oldu.

Geçtiğimiz gün Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda Malatya’da vatandaşlar olası bir fırtınaya karşı uyarılmış ve çatı uçmaları gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları yönünde bilgiler verilmişti. Fırtına korkunç yüzünü dün geceden itibaren göstererek, birçok depremzede vatandaşa zor anlar yaşattı.

Zaten perişan olan vatandaş ve esnaf bir darbe de fırtınadan yedi. Malatya’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına birçok ağaç dalının kırılmasına, konteynerlerin savrulması ve çatıların uçmasına neden oldu.

BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Fırtınanın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, kurduğu çadırları ve tezgahları yerle bir olan esnaf ise ne yapacağını bilemez bir şekilde kara kara düşünüyor. Deprem sonrası Malatya şehir merkezinde inşaat alanlarını çevreleyen tahta levhalar da kuvvetli rüzgarlara dayanamayıp yere yattı. Fırtına nedeni ile yaya ulaşımında da sıkıntı yaşanırken vatandaşlar kapanan yollarda güç bela ilerlemeye çalıştılar.

TAHTA LEVHALAR YOLU KAPADI

Malatya merkezde bulunan Emekliler Parkı önünde büyük bir ağacı kökünden söken fırtına, ağacı elektrik direğinin üstünü düşürdü. Soykan Meydanında Filistin’e destek amacı ile STK’lar tarafından kurulan çadır uçarken resim sergisinde resimlerin konulduğu şövaleler kırıldı. Yeni Cami yanında esnafların kurduğu çadırlar çöktü. Şire Pazarı’nın olduğu alanda inşaat alanını çevreleyen tahta levhalar yere düşüp yolu kapatırken vatandaşlar mecburen tahta levhalara basarak ilerlemek zorunda kaldı. Çevre yolunun kenarına kurulan bir konteyner ise şiddetli rüzgarlara dayanamayarak yan yattı. Belediye personelleri ise gün ağarır ağarmaz temizlik çalışmalarına başladılar.