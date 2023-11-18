Malatyalılar sordu İçelli yanıtladı Deprem uzmanından Malatya ve Kayseri açıklaması

Deprem Uzmanı Serkan İçelli‘den Malatya ve Kayseri açıklaması geldi. Malatya’da yaşanan depremlerin normal olduğu belirten Yer Bilimci Serkan İçelli, “Malatya ve Kayseri'nin sismik durumunu canlı görelim mi? Çevredeki yırtılan kırıkların yerleşme süreci azalan sıklıkla devam ediyor. Bloklar, kayaçlar yerleşmeye çalışırken, tansiyon çatlakları çalışırken bu tip huzursuzluklar olağandır. Mikro ve orta değerlerde atımlar olmazsa olmaz. Hasarsız ve az hasarlı binalarınız güvenlidir.” dedi.

Son günlerde Malatya’da artan artçı depremler nedeniyle Malatyalılardan soru alan İçelli Malatya’da korkulacak bir durumun olmadığını işaret etti.

Peki Serkan İçelli son günlerde yaşanan artçılar sonrası Malatya için ne dedi:

“MALATYA VE KAYSERİ HUZURSUZ AMA KORKULACAK BİR ŞEY YOK”

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, “Şu anda görmüş olduğunuz istasyon Malatya istasyonumuz. Bu Malatya istasyonundaki huzursuzluk zaten devam ediyor. Huzursuzluk oldu zaten belli. Yine aynı değerlerde dörtlük beşlik depremlere her zaman hazır olacağız. Çok büyük bir depremi zaten görmüyoruz. Bakın şimdi Kayseri’ye geliyoruz. Kayseri içinde ayrı bir istasyondan veri alacağız. Bu paylaşımdan böyle korkulacak, hoplayacak, zıplayacak, evi terk edecek bir şey sakın sakın sakın anlaşılmasın. Burası Kayseri istasyonu, o da yine aynı şekilde huzursuz ama bu huzursuzluk da öyle büyük bir deprem olacağı anlamında değildir. Ufak ufak bu titreşimler devam edecek küçük yine dörtlük beşlik yine depremimiz olabilir. Ya bu depremlerin yerini, saatini söylemek zaten mümkün değil. Kesinlikle söyleyenlere de itibar etmeyin. Bunları sizlere bildirmekten fayda var. Burada ufak atımlar yine devam eder. Kayseri ve Malatya için korkulacak bir durum yok. Deprem senaryolarına itibar etmeyin. Kısa bilgi vermek istedim. Malatya ve Kayseri huzursuz ama korkulacak bir şey yok. Küçük küçük sallanır. Sizlere çok çok böyle üzecek, yıkacak bir deprem yok. “ ifadelerini kullandı.