18 Kas 2023 - 21:52 - Gündem

Malatya’da deprem! İşte depremin merkez üssü

Malatya’da deprem mi oldu? Nerede kaç büyüklüğünde oldu? Malatya yine depremle sarsıldı. 21. 36’da yaşanan deprem korkuttu. İşte ayrıntılar…