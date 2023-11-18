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Malatya’da deprem! İşte depremin merkez üssü

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Malatya’da deprem mi oldu? Nerede kaç büyüklüğünde oldu? Malatya yine depremle sarsıldı. 21. 36’da yaşanan deprem korkuttu. İşte ayrıntılar…

Son dakika! Malatya yine sallandı mask
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Malatya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Saat 21. 36 sularında yaşanan deprem Malatyalıları korkuttu. Kısa süren deprem şehir merkezinde hissedildi.

Asrın Felaketi sonrasında deprem bölgesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Bostanbaşı Malatya olarak açıkladı. 2.5 büyüklüğünde yaşanan depremin merkez üssü Yeşilyurt Bostanbaşı olarak belirtilirken, uzmanlar bu depremlerin Çöşnük Fayı üzerinde yaşandığına dikkat çekiyor.

Öte yandan AFAD ile Kandilli farklı veriler paylaştı. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı

Son günlerde artçı depremlerin artması dikkat çekerken uzmanlar Malatya’ya korkmayın uyarısı yapıyor.
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Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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