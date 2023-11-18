Malatya’da deprem! İşte depremin merkez üssü

Malatya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Saat 21. 36 sularında yaşanan deprem Malatyalıları korkuttu. Kısa süren deprem şehir merkezinde hissedildi.
Asrın Felaketi sonrasında deprem bölgesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Bostanbaşı Malatya olarak açıkladı. 2.5 büyüklüğünde yaşanan depremin merkez üssü Yeşilyurt Bostanbaşı olarak belirtilirken, uzmanlar bu depremlerin Çöşnük Fayı üzerinde yaşandığına dikkat çekiyor.
Öte yandan AFAD ile Kandilli farklı veriler paylaştı. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı
Son günlerde artçı depremlerin artması dikkat çekerken uzmanlar Malatya’ya korkmayın uyarısı yapıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.