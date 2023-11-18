Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Kimyasal yüklü tır şarampole devrildi

A.A. idaresindeki 01 DFU 12 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Yazıhan Tüneli girişinde Ö.D. idaresindeki 60 AD 995 plakalı traktör yüklü kamyonete çarptı.
Tanker şarampole devrilirken kamyonet ise tünelin duvarına çarparak durabildi.
Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında tankerden dökülen kimyasal madde nedeniyle kapanan trafik, çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.