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Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Kimyasal yüklü tır şarampole devrildi

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Kimyasal yüklü tır şarampole devrildi mask
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Kimyasal yüklü tır şarampole devrildi
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A.A. idaresindeki 01 DFU 12 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Yazıhan Tüneli girişinde Ö.D. idaresindeki 60 AD 995 plakalı traktör yüklü kamyonete çarptı.

Tanker şarampole devrilirken kamyonet ise tünelin duvarına çarparak durabildi.

Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında tankerden dökülen kimyasal madde nedeniyle kapanan trafik, çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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