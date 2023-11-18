O ile de mevsimin ilk karı düştü

Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.