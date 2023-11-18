AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Turuncu uyarı verilen iller şöyle: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak."

Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde: "Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat."

BAYRAMİÇ’E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyüne mevsimin ilk karı yağdı.

Çanakkale’de mevsimin ilk kar yağışı Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyü Gobaklı mevkiine düştü. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

ANKARA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLARI SU BASTI

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, araçlar yolda kaldı.

Meteorolojik uyarının ardından Ankara'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Yağıştan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Sıhhiye bölgesi ve Gazi Mahallesi'nde etkili olan yağışla beraber yolları su bastı. Gazi Mahallesi alt geçidinde biriken su nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sıhhiye bölgesinde ise yolları su basmasından dolayı bazı araçlar yolda kalırken diğer araçlar ise güçlükle ilerleyebildi. Belediye ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ, KARAYOLUNDA TRAFİK AKSADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve yağmur nedeniyle kırılarak yola düşen ağaç nedeniyle trafik aksadı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda trafik akışı normale döndü.

Meteoroloji tarafından hızı saatte 110 kilometreye ulaşabilecek şiddetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısının yapıldığı Antalya'da gün boyu önemli bir olumsuzluk yaşanmazken şiddetli rüzgar Manavgat ilçesinde ağaçları devirdi. Manavgat-Antalya Karayolu D-400 Yavrudoğan Mahallesinde şiddetli yağmur ve fırtına refüjdeki ağaçların dallarının kırılarak yola düşmesine neden olurken, yola saçılan ağaç dalları trafiğin aksamanı neden oldu.

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Bölge Trafik Amirliği ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda gerekli önlemleri alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yola sarkan ve tehlike arz eden dalları keserek yoldan kaldırdı. Çalışmaların ardından Manavgat-Antalya Karayolunda trafik akışı normale döndü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle rıhtımda balıkçı tekneleri battı, bir ağaç devrildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Batı ve Güneybatı istikametinden esen şiddetli rüzgar ve yağış Ayvalık’ı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Marina önü, Cumhuriyet Meydanı ve Aliçetinkaya Mahallesi’nde kıyıya bağlı teknelerin battığı fırtına sırasında Lale Adası’nda da bir ağacın yıkıldığı öğrenildi. Ayvalık Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yıkılan ağacın kalıntıları temizlendi.

Parçalanan teknelerin sahipleri, ekmek teknelerinin ellerinden yok olup gitmesinin derin üzüntüsünü yaşarken, Ayvalık’a halen daha balıkçı barınağı yapılmamasına da tepki gösterdiler.

DENİZ 15 DAKİKADA ÇAMURLA KAPLANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan ve 15 dakika süren sağanak yağış sonrasında, Kumluk Plajı'nda deniz adeta çamur rengine büründü.

Datça'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrasında İskele Mahallesi Kumluk Plajı'ndaki deniz adeta çamurla kaplandı. Yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, plajı doldururken deniz çamur rengine büründü. Plajda bulunan bazı tekneler ise rüzgar ve dalganın şiddetiyle savrulurken, kentin birçok mahallesinde elektrik kesintileri yaşandı. Yağışlı havanın gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE HORTUM ÇIKTI

Mersin'in genelinde sağanak yağış zaman zaman kuvvetli olarak etkisini gösterdi, Akdeniz'de yağış öncesinde ise bazı noktalarda hortumlar oluştu. Yağış nedeniyle Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi sınırlarında ise toprak kaymasından kaynaklı ulaşım güçlükle sağlandı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın etkisine Mersin de girdi. Mersin'in genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili oldu. Şehir karabulutların kaplamasının ardından öğleden sonra etkisini artıran yağış nedeniyle Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şaymana mevkiinde toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle D-400 yolu kısmen kapandı, araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Kısmen araçların yoluna devam edebildiği bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Silifke ve Aydıncık ilçesinde Akdeniz üzerinde ise kısa süreli hortumlar oluştu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Erdemli ile Silifke ilçelerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli olarak etkisini gösterdiği belirtildi.

Meteoroloji bu geceden itibaren yarın akşama kadar bölgede hem fırtına hem de kuvvetli yağışların devem edeceği uyarısını sürdürdü.

BALIKESİR'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı. Yağmur sonrası aniden soğuyan havayla birlikte Sındırgı'nın yüksek kırsal mahalleleri arasında olan Yaylabayır'a kar yağdı.

Balıkesir'de kış mevsiminin ilk karı Sındırgı'nın Yaylabayır kırsal mahallesine düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından aniden soğuyan hava ile sulu kar başladı. Sulu kar ise akşam saatlerinde normal kar yağışına döndü. Yarından itibaren Balıkesir'in Dursunbey ve Sındırgı ilçelerinin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesi bekleniyor.

KUŞADASI’NDA AŞIRI YAĞIŞ SONRASI BİR İNEK TELEF OLDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bir çok sokak ve cadde su altında kalırken, su akıntılarına kapılan bir inek telef oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sarı kodlu uyarı verdiği Aydın genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, Kuşadası ilçesinde de birçok sokak ve cadde göle döndü. Etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilerken, Davutlar Mahallesi’nde su akıntılarına kapılan bir inek telef oldu. Akıntılar ile birlikte Davutlar Sahili’ne kadar sürüklenen ineği gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, yağışlar gece yarısına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İZMİR FOÇA'DA FIRTINA BALIKÇI TEKNELERİNİ BATIRDI

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan fırtına, bazı balıkçı teknelerini batırdı, rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.

İzmir’de, sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı ilçelerde de şiddetli fırtına etkili oluyor. Hızı zaman zaman artan fırtına, Eski Foça’da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, su alan bazı balıkçı tekneleri battı. Dalga boyu rüzgarla beraber yükselerek 3 metreyi buldu, denizde de taşma meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle, diğer bağlı vaziyette bekleyen bazı teknelerde de hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı