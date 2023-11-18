MSB duyurdu! Terör örgütlerinden kaçış sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı