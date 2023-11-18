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MSB duyurdu! Terör örgütlerinden kaçış sürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
MSB duyurdu! Terör örgütlerinden kaçış sürüyor mask
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Milli savunma bakanlığı, Terörle mücadele, son dakika, pençe kilit operasyonları

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