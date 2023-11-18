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Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

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Fenerbahçe, Karagümrük ile 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Trendyol Süper Lig 13. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yağmur altında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı mask
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular; dar alanda hücum organizasyonlarının devamında yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Karagümrük, Trendyol Süper Lig

- Spor

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