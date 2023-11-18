Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular; dar alanda hücum organizasyonlarının devamında yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı