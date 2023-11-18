Adıyaman Valisi son verileri açıkladı! “İşin artık sonuna yaklaşmış durumdayız”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da ağır hasar alan binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen etkinlikte Adıyaman’ın Örenli ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından afetzedeler için inşa edilen konutlar, basın mensupları tarafından yerinde incelendi.

Basın mensuplarına burada bilgi veren Adıyaman Valisi Osman Varol, yıkımı devam eden ağır hasarlı ve inşası devam eden binalar hakkında açıklamalarda bulundu. Adıyaman genelinde 41 binin üzerinde kalıcı konuş inşasının devam ettiğini belirten Vali Varol, Örenli bölgesinde de 3 bin 34 konut inşaatının devam ettiğini kaydetti. 41 bin üzeri konutun yaklaşık 6 bin 550’sinin kırsal konut olduğunu dile getiren Varol, şunları kaydetti:

“Burada da aynı zamanda bizim doğrudan inşa ettiğimiz konutlarımızın dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yerinde dönüşüm dediğimiz modeliyle vatandaşlarımız devletimizin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle kendi konutlarında inşa ediyor. İlimizde 20 bin üzerinde de bu alanda başvuru var. Bu kapsamda şu ana kadar 100’e yakın vatandaşımıza gerekli izinler verilmiş ve inşaat süreci bir kısmında başlamış, bir kısmında başlamak üzere devam ediyor.”

“AĞIR HASARLARI BİNALARIN YÜZDE 75’İ YIKILDI”

Adıyaman’da deprem sonrası ağır hasar alan binaların yıkım işlemlerinin de devam ettiğini vurgulayan Varol, “Şu anda da ağır hasarlı dediğimiz binaların yıkımı hala elimizde devam ediyor tüm bölgede olduğu gibi. Burada oran olarak yaklaşık yüzde 75 bina sayısı olarak baktığımızda. Bunu hacimle metrekare değerlendirdiğimizde de yüzde 85’teyiz. Yani işin artık sonuna yaklaşmış durumdayız” diye konuştu.

“25 BİN ÜNİTEDE YAKLAŞIK 68 BİN VATANDAŞIMIZI BARINDIRIYORUZ”

Depremin yaralarını en hızlı bir şekilde sarmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Varol, “İlimizde çok çeşitli bölgelerde toplam 47 tane geçici barınma merkezimiz var ve toplamda da yaklaşık olarak 25 bin ünitemiz var. Bunu ünite diye adlandırıyorum çünkü bunların bir kısmı konteyner, bir kısmı da prefabrik konut şeklinde. Buralarda şu ana kadar yaklaşık 68 bin vatandaşımızı barındırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin yaklaştığını hatırlatan Vali Varol, tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek, “Bununla ilgili yaz döneminde çok ciddi hazırlıklar yaptık. Özellikle bu geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarımızın yağmurdan, soğuktan etkilenmemesi için bununla ilgili de hafta içi önemli bir sınav verdik ve çok ciddi bir sıkıntı sorun yaşamadık çok şükür. Arkadaşlarımız da iklim koşullarını sürekli olarak takip ediyorlar. Ve 7/24 tetikte olarak vatandaşlarımızın en küçük bir sorunla karşılaşmaması için hizmetlerini gayretlerini sürdürüyorlar” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı