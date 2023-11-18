Malatya’da facia gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Umut Özgür A. idaresindeki 01 ASC 686 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan Mete Yasin Dağlı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut Özgür A. ise ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete Yasin Dağlı'nın cenazesi de hastane morguna götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.