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Malatya’da facia gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Malatya’da facia gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask
Malatya’da facia gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’da facia gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Umut Özgür A. idaresindeki 01 ASC 686 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan Mete Yasin Dağlı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut Özgür A. ise ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete Yasin Dağlı'nın cenazesi de hastane morguna götürüldü.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya- Asayiş

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