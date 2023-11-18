- Gündem

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Demir’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi Karagözlü Caddesi Yakamoz 4 Evleri Battalgazi/Malatya       

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan Aslan’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:59 Battalgazi/Malatya

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Acar’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi İpek Caddesi No:46 Battalgazi/Malatya                               

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Ördek’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi Mümin Sokak Dayanışma Koop Evleri Yeşilyurt/Malatya                    

42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yıldız Yabaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi Acar Sokak No:13/12 B-blok Battalgazi/Malatya                        

5 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmud Mustafa Ahmed’in taziyesi verilmeyecek.”

# malatya, malatya vefat, malatya son dakika, vefat edenler, cenaze

Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL