Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Demir’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi Karagözlü Caddesi Yakamoz 4 Evleri Battalgazi/Malatya
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan Aslan’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:59 Battalgazi/Malatya
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Acar’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi İpek Caddesi No:46 Battalgazi/Malatya
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Ördek’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi Mümin Sokak Dayanışma Koop Evleri Yeşilyurt/Malatya
42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yıldız Yabaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi Acar Sokak No:13/12 B-blok Battalgazi/Malatya
5 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmud Mustafa Ahmed’in taziyesi verilmeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.