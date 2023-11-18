Şahna, kuduz vakası ile ilgili uyardı

Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından “Kuduz Hakkında Bilgileniyorum” semineri düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen seminerde kuduz hastalığı konusunda sinevizyon gösterimi destekli bilgiler paylaşıldı. Seminerde Prof. Dr. Kezban Can Şahna, Dr. Öğretim Görevlisi İrem Bulut ve Veteriner Hekim Gülcan Güzel konuşmacı olarak katıldı.

Burada kuduz hastalığı ve virüsü ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kezban Can Şahna, ''Aslında vahşi hayvanların hastalığı olup genellikle kuduza yakalanmış hayvanın ısırmasıyla insanlara bulaşan ve klinik belirtileri ortaya çıktıktan sonra öldürücülüğü yüzde yüz olan bir enfeksiyondan bahsediyoruz. İnsanların bu virüsle karşılaşma riski az olabilir ancak gerekli tedbirler alınmadığı sürece virüs beyne ulaştığında yapılacak hiçbir şey yoktur, ölüm kaçınılmazdır” diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu Başkanı Kübra Buğdaycı ise ''Kuduz için risk teşkil eden bir ilde yaşıyor oluşumuz toplu bir bilinçlenmeyi gerekli kılıyor. Veterinerlik Fakültesi öğrencileri olarak bizler bu etkinlikte kuduz hastalığı hakkında bilinçlenmeyi, risklerinin farkında olmayı, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirleri aktarmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı