AFAD’tan kuvvetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Şırnaklılara 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısında bulunuldu.

AFAD tarafından yapılan uyarıda; meteoroloji verilerine göre Şırnak’ta yarın sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı