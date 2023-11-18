- Bölge

AFAD’tan kuvvetli yağış uyarısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Şırnaklılara 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısında bulunuldu.
AFAD’tan kuvvetli yağış uyarısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Şırnaklılara 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısında bulunuldu.

AFAD tarafından yapılan uyarıda; meteoroloji verilerine göre Şırnak’ta yarın sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afad uyarı, afad son dakika, afad şırnak, Kuvvetli yağış

Şirnak- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL