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O ile kar uyarısı geldi!

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Sakarya Valiliği meteorolojik verilere göre devam eden yağışa karşı uyardı. Uyarıda; şehirde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte yağışın daha da etkili olacağı ve yüksek kesimlerde de kar beklenildiği ifade edildi.
O ile kar uyarısı geldi! mask
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Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışa karşı sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, kuvvetli batılı ve kuzeybatı (Karayel) rüzgarı ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya- Bölge

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