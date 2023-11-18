O ile kar uyarısı geldi!

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışa karşı sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, kuvvetli batılı ve kuzeybatı (Karayel) rüzgarı ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.