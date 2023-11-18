Kadınlara özel program düzenlendi

Malatya kent konseyi kadın meclisi kadınlar için sosyal etkinlikler yapmaya devam ediyor. Şubat depremlerinden sonra kadınların sosyal ve psikolojik durumlarını iyileştirmek, onları sosyal hayatın içerisine katmak amacıyla çeşitli program ve organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kadın Meclisi üyeleri için Battalgazi ilçesinde bulunan, şifalı suyu ile ünlü İspendere’ye bir gezi düzenlendi.
DEPREM SONRASI BÖYLE BİR GEZİ ORGANİZASYONU DÜZENLEDİK
Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Battalgazi ilçesinde bulunan İspendere’ye bir gezi düzenledik. Türkiye genelinde bilinen Battalgazi İspendere içmelerinin şifalı su kaynaklarının Malatya’da olmasından dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz. Deprem sonrası kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayata katılımlarını güçlendirmek için böyle organizasyonlar düzenliyoruz. Burada içilen suların herkese şifa olmasını temenni ediyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.