Gürkan: şehrimizi ayağa kaldıracağız

Sütlüce ve Topraktepe mahallelerinin muhtarları, Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a ve ekibine teşekkür ettiler.

KILIÇ: 90 YILDA YAPILMAYAN HİZMETİ 4 BUÇUK SENEDE ALDIK

Sütlüce Mahallesi’ne gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç,

“Sütlüce Mahallemiz 1945’li yıllardan beri var ve yaklaşık 425 haneden oluşuyor. Mahallemize 90 yılda yapılmayan hizmeti 4 buçuk senede aldık. Sütlüce Mahallemizin bütün yollarını, kanalizasyonunu, içme suyu gibi birçok hizmeti Cumhuriyet tarihinden bu yana biz, bu dönemde aldık. 2019 yılında göreve geldik. Günümüze kadar pandemi ve büyük depremler oldu. Ancak buna rağmen mahallemiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından büyük hizmet aldı. Mahallemizdeki içme suyu membasını gölet şeklindeydi ve 24 kilometrelik boru hattı yapılarak, yeniledi. Topraktepe, Sütlüce ve Küllümağara mahallelerimizi de bu su ile buluşturdu. Bunun haricinde bütün yollarımızı ve ara yollarımızı sıcak asfalt yapıldı. Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine çok çok teşekkür ederim”

diye konuştu.

KARAMAN: HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ HİZMETLERİ ALDIK

Mahallesinde yaşanan tüm sorunların Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Topraktepe Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karaman,

“Büyükşehir Belediye Başkanımı Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederiz. Sütlüce Mahallesi Muhtarımızın da ifade ettiği gibi hayal edemeyeceğimiz hizmetleri bu dönemde aldık. Şu anda mahallemizde kanalizasyonu olmayan bir yer kalmadı. İçme suyu şebekemiz tamamen değişti. Üstyapı dediğimiz asfalt çalışmalarımız yapıldı. Ne derdimiz olursa bizimle ilgilendiler ve sorunlarımızı çözüme kavuşturdular. Bu konuda Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Topraktepe Mahallesi sakinleri olarak Selahattin Başkanımızın yanındayız”

kelimelerine yer verdi.

GÜRKAN: BELEDİYE OLARAK YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde yapmış olduğu bazı çalışmaları anlatan Başkan Gürkan,

“Sütlüce bölgesindeki muhtarlarımızla beraber Topraktepe Mahallemize misafir olduk. Kendilerine bu sıcak karşılamalarından, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, Malatya tarihinde yapılan hizmetlerin kat kat üzerinde hizmetler yapıldı. Alt yapı, su, kanalizasyon, arıtmalar, kültür merkezleri, hizmet binaları, yeşil alanlar gibi hangi konuda olursa olsun, kat kat daha fazla hizmetler yapıldı. Elazığ depremi, pandemi ve 6 Şubat depremlerine rağmen bunların yapılması gerçekten de Cenab-ı Allah’ın bir mucizesidir. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın, Malatya’ya verdikleri değer önemlidir. Valimiz, muhtarlarımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte el ele vererek sahada şunu dedik; ‘akarsulara atık su karışmayacak’ dedik. Doğu Kollektörü yapıldı. Batı Kollektörüne cesaret edilemiyordu; yapıldı, bitirildi. Bütün ilçelere arıtmalar yapıldı ve tüm ilçelerin yolları asfaltlandı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm yollar asfaltlanmış, ayrıca ilçe belediyelerine ait yolların da yüzde 70’inden fazlası asfaltlandı. Bu anlamda bu ekibe teşekkür ediyorum. Bir taraftan şehrimizin üst yapıları, kuşak yolları, kütüphaneleri, parkları, kültür merkezleri, spor salonları, gençlik kampları yapılırken bir taraftan da altyapı hizmetleri devam ediyor. Depremle birlikte tamamen hasar gören altyapı yenileniyor. Diğer taraftan da 74 konteyner kentimizin asfaltı, içme suyu şebekesi, kanalizasyonunu yani kısaca altyapı ve üstyapı çalışmalarını yaptık. Kıyametin provası dediğimiz yüzyılın felaketinden de el birliğiyle çıkacağız ve şehrimizi ayağa kaldıracağız. Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla şehir merkezimizin ihalesi yapıldı. 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü etap ihaleleri ile ilgili plan ve proje çalışmaları yapılıyor. Diğer taraftan da yerinde dönüşüm ile ilgili çalışmalar için Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı kurduk. Devletimizin vermiş olduğu hibe ve kredi ile yerinde dönüşümü sağlama gayreti içerisindeyiz”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN