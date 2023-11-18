O takım, EURO 2024 şansını son maça taşıdı

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazanan ülkeler birer birer belli olurken, son şampiyon İtalya umutlarını son maça taşıdı. Avrupa Elemeleri C Grubu’nda 7. karşılaşmasında Kuzey Makedonya’yı konuk eden Gök Mavililer, sahadan 5-2 galip ayrıldı. İtalya bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti. Haftayı maç yapmadan geçen Ukrayna ile aynı puana sahip olan İtalya, 20 Kasım Pazartesi günü rakibiyle deplasmanda mücadele edecek. Grupta Ukrayna ile oynanan ilk maçı kazanan İtalya, son maçta sahadan puanla ayrılması halinde Almanya biletini alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.