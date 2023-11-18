18 Kas 2023 - 15:53 - Spor

Fenerbahçe, salonda çalıştı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.