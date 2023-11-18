Yaşamı pamuk ipliğine bağlı Acilen desteğe ihtiyacı var

Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi’nin (SMA), henüz bir tedavisi bulunamadı. Tedavisi sadece sayılı ülkelerde yapılan bu hastalık, Malatya’da sıklıkla görülmeye başladı. Tedavisi yüksek maliyetler gerektiren bu hastalıkla mücadele eden 36 aylık Alparslan Aktürk de diğer SMA’lı hastalar gibi Malatyalılar ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Alparslan bebeğin 7 cihazla hayatını idame ettirmeye çalıştığına vurgu yapan baba Volkan Aktürk, Alparslan’ın yaşamayı hak eden bir bebek olduğunu kaydetti.

“SON BİR AY KALDI”

Alparslan bebeğe 6 aylıkken SMA teşhisi konulduğunu belirten Aktürk,

“Alparslan ilk zamanlarda hızlı hızlı nefes alıyordu ve hareket yoktu. Bir gün sağlık ocağını aşı yaptırmaya götürdüm, iğne vurdukları zaman kollarında bir hareket veya ayaklarında bir çırpınma falan yoktu, diğer bebekler gibi bağırmadı ve ağlamasında bir kesiklik oluyordu. Ben şüphelendim ve hastaneye götürdüm ilk olarak zatürre teşhisi konuldu, doktorlarda anlayamadı. Daha sonra gen analizi için kanı Ankara’ya gönderildi sonuçlar geldiğinde SMA Tip-1 hastası olduğunu öğrendik. O zamanlar SMA’nın ne hastalığı olduğunu bile bilmiyorduk. Bir kas hastalığı olduğunu biliyorduk; ama bu kadar ölümcül olduğunu bilmiyorduk. Alparslan şu an Malatya’da trakealı ve kampanyası en uzun süren tek bebek. Kampanyamız yaklaşık 23 aydır sürüyor ve 2. valilik iznimizin bitmesine de son bir ay kaldı. İzinlerin yıllık olarak yenilenmesi gerekiyor genellikle 2 yıl izin veriliyor ama Alparslan için 3. izni alabilecek miyiz onu bilemiyoruz. Şu an kampanyamızda yüzde 61 oranındayız, Alparslan trakealı olduğu için diğer bebeklerle arasında 300 bin dolara yakın bir fark var. Trakeasız bebekler 1.6 milyon dolara tedavi olabiliyorken, trakealı bebekler 1.9 milyon dolara tedavi olabiliyorlar”

şeklinde konuştu.

“MERAK EDİYOR VE ŞAŞIRIYORLAR”

Alparslan’ın yaşam dolu bir bebek olduğunu dile getiren baba Aktürk,

“Oğlum Türkiye’nin en güçlü bebeği ve Türkiye’de spinraza alamayıp yaşatan tek bebek. Devletin ücretsiz verdiği spinraza ilacı Alparslan’a yan etki yaptı beyininde ödem oluşturdu. Alparslan aynı zamanda herhangi bir simetri bozukluğu olmayan da tek bebek. SMA’lı bebeklerin çoğunun eli, kolu yamuk ama Alparslan’ın düz ve kas hastası olmasına rağmen kasları hala diri; ama hareket edemiyor. Sadece göz kasları oynuyor. Bu duruma doktorlar da şaşırıyor. Alparslan’ın trakealı ve spinraza almadığı halde bu kadar uzun süredir nasıl yaşadığını merak ediyor ve şaşırıyorlar. Biz depremde bir süre Orduya gittik, 2,5-3 ay kadar Ordu’da kaldık. Bundan 1 ay önce Alparslan enfeksiyon kaptı ve 21 gün yoğun bakımda yattı. Orada doktorlar ‘Biz Alparslan’ın yaşadığını bilmiyorduk, öldü zannettik’ dediler; çünkü Alparslan bir, iki yıldır hiç hastaneye gitmedi. Şu an desteğe ihtiyacımız var. Alparslan, Türkiye’nin en güçlü bebeği ve yaşamayı hak ediyor. Yaşamayı da istiyor yaşam dolu bir çocuk ve 36 aydır SMA’ya karşı direniyor. Alparslan, spinraza almadan 22 aydır yaşayan Türkiye’deki tek bebek ve beyin hasarına rağmen algılayan tek bebek”

ifadelerine yer verdi.

Alparslan bebeğe destek olmak için: ALPARSLAN yaz 6844’e gönder.

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Hesap Sahibi: Volkan AKTÜRK