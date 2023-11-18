18 Kas 2023 - 11:59 - Ekonomi

Bakan şimşek açıkladı enflasyon için kalıcı düşüş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada dış finansal kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirildiğinden, çalışmalara ve programlara ise güçlü bir desteğin olduğunu bildirdi. Bakan Mehmet Şimşek, “Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.