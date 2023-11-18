Bakan şimşek açıkladı enflasyon için kalıcı düşüş

Euro ve altında yükselişler devam ederken enflasyon verilerinin de yükseldiği biliniyor. Piyasadaki artışlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
“KALICI DÜŞÜŞ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Bakan Mehmet Şimşek, “Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.