Malatya’ya Fergana tehdidi

Kayısı ihracatında bugünlerde bir durgunluk olduğunu dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, kayısı pazarında bir daralma olduğunu belirtti. Daralmanın en büyük sebebinin dünyada hem ekonomik krizin olduğunu hem de fiyat olarak uygun olan Orta Asya ürünlerine yönelmelerin bulunduğuna dikkat çeken Özcan, “Orta Asya’daki Fergana Vadisi’ne sınır olan ülkelerde ciddi anlamda bir kayısı üretimi var. Dolayısıyla bu üretim maliyetler de düşük olduğu için bu ülkelere bir yönelme var. Dolayısıyla da fiyatta bizim için bir rekabet şansızlığı doğuyor. Maalesef bu konuda Malatya’yı zor günler bekliyor” dedi.

Son günlerde kayısı fiyatlarındaki artış ve ekonomik canlanma hem çiftçilerin hem de ticaret yapanların yüzünü güldürse de “Malatya kayısısı dünya pazarlarındaki yerini korumaya devam edecek mi?” sorusu bugünlerde sorulmaya başlandı. Özellikle kayısı alanında giderek yükselen Orta Asya ülkelerine karşı ilgili bakanlıkların nasıl bir çalışma yapıp önlem alacağı merak konusu oldu. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, başta Malatya kayısındaki fiyat artışı olmak üzere, Malatya kayısını bekleyen Orta Asya tehlikesiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Belli ürünlerin fiyatlarında önemli bir artış olduğunu belirten Özcan, daha çok natürel denilen gün kurusunun fiyatının arttığını söyledi.

“TÜKETİCİLER BU ÜRÜNÜ SEVDİĞİ İÇİN ALIYOR”

Gün kurusunun tüketici önemli bir karşılığı bulunduğunu ifade eden Özcan,

“Kayısı fiyat artışının en önemli sebebi üretimin azlığından kaynaklanıyor. Bu yıl özellikle depremden dolayı üreticiler bahçesine çok fazla vakit ayıramadı. Özellikle organik ve natürel kayısı üretimi yapan üreticiler bahçelerine vakit ayıramayınca kayısı üretimi az oldu. Dolayısıyla arz ve talepte de bir daralma meydana geldi. Tüketiciler kayısıyı seviyor ve bu ürüne sahip çıktılar. Özellikle iç piyasada gün kurusunun tüketicilerde çok önemli bir karşılığı var. Tüketiciler fiyatına bakmadan bu ürünü tüketmek istiyor. Elbette ki aşırı fiyat artılı tüketicide bir refleks oluşturacaktır ama tüketiciler bu ürünü çok seviyor. Natürel kayısının besin değerine bakıldığında insan sağlığına ne kadar yararlı olduğu biliniyor. Kayısı fiyatının artmasının 2 sebebi var. Birincisi ürün arz ve talepte sıkışıyor. Ürün bu yıl kısıtlı üretildiği için arz dengesizliği oluştu. İkincisi de tüketiciler bu ürünü sevdiği için alıyor. Dolayısıyla bu da ürünün fiyatının artmasına neden oluyor”

diye konuştu.

“KÜKÜRTLÜ ÜRÜNÜN FİYATI STABİL”

Kayısı fiyatının hem yurtiçinde hem de yurtdışında artığını söyleyen Özcan,

“Hem organik hem de natürel ürünün fiyatında yurtdışında da önemli bir artış var. Kükürtlü ürünün fiyatında stabil bir piyasa hakimken, natürel üründe önemli miktarda piyasa artışı bulunuyor. İç piyasada olduğu gibi kayısının ihracat fiyatı da arttı. Ticarette ‘Olmayan ürünün fiyatı olamaz’ diye bir tabir var. Fiyatlar nasıl şekillenir, fiyatlar nerede sabitlenir, nerede artar? Bunu natürel ve organikte kestirmek zor. Ama şu anda hem natürelde hem de organik de kayısı fiyatı çok iyi”

dedi.

“KALİTE ARAMAYAN BİR TÜKETİCİ VAR”

Pazar sorunuyla ilgili de bilgiler veren Özcan, şunları kaydetti:

“Kayısı ihracatında bir sakinlik söz konusu. Pazarlarda bir daralma var. Kısmen yurtdışında da bir ekonomik kriz var. Haliyle bu ekonomik krizin yansımaları bulunuyor. Kısmen de Orta Asya ürünlerinin fiyatlarının uygun olması nedeniyle kişi başına milli geliri düşük olan ülkeler Orta Asya pazarlarına yöneldiler Çin, Rusya gibi. Özellikle Orta Asya’daki Fergana Vadisi’ne sınır olan ülkelerde ciddi anlamda bir kayısı üretimi var. Dolayısıyla bu üretim maliyetler de düşük olduğu için bu ülkelere bir yönelme var. Dolayısıyla da fiyatta bizim için bir rekabet şansızlığı doğuyor. Maalesef bu konuda Malatya’yı zor günler bekliyor. Kayısımızın Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli ürün olması veya kalite anlamında Orta Asya ürünleriyle kıyaslanamaması doğru fakat bu da bir noktaya kadar. Çünkü bir noktadan sonra kalite aramayan bir tüketici var. Tüketiciler de fiyatın uygun olduğunu görmek istiyor.”