Trafik psikolojimizi nasıl etkiliyor?

“TRAFİK STRES KAYNAĞI”

Trafikte geçirilen sürede stres, öfke, kaygı ve can sıkıntısı gibi psikolojik durumların yaşandığını belirten Klinik Psikolog Rabia Yavuz, trafiğin özellikle bir stres kaynağı haline geldiğinin altını çiziyor. Yavuz, trafikte geçirilen sürede araçlar gibi psikolojimizin de sıkışıp kaldığını ifade ediyor.

“YOLCULUĞUNUZU YENİDEN PLANLAYABİLİRSİNİZ”

İşe veya okula gidiş-geliş saatlerinin olabildiğince trafiğin yoğun olmadığı saatlere göre planlanması gerektiğini belirten Klinik Psikolog Rabia Yavuz, “İşe veya okula gidiş gelişiniz trafiğin yoğun olduğu bir bölgeden geçiyorsa bu kolay olmayacaktır. Ancak yolculuğunuzu yeniden planlamanın yollarını arayabilirsiniz. Örneğin, evden bir saat erken çıkarak yoğun trafikten uzak durabilirsiniz. Yoğun saatlerden uzaklaşmak için yolculuk zamanınızı mümkünse öne ya da ileriye alabilirsiniz” diyor. Ayrıca trafiğin olmadığı veya az olduğu alternatif yollar da bulunabilir.

“SAKİNLEŞTİRİCİ MÜZİKLER DİNLEYİN”

Trafik sıkışıklığının kaçınılmaz olduğu durumlarda bu durumu daha sakin karşılamanın olumlu olacağını söyleyen Yavuz, sakinleşmek için nefesinize odaklanmanın iyi bir yol olduğunu, örneğin direksiyona yapıştığınızı fark ettiğinizde hemen birkaç derin nefes alıp vermenin faydalı olacağını belirtiyor. Yavuz şöyle devam ediyor, “Durumu yeniden tanımlamak da iyi bir yoldur. Trafikte takıldığınıza odaklanmak yerine bu zaman dilimini bir mola ya da sevdiğiniz bir programı dinleme fırsatına çevirmeyi deneyebilirsiniz. Trafikte olduğunuz saatlerde sakinleştirici ya da hüzünlü müzikler dinlemenin kan basıncını düşürdüğüne yönelik çalışmalar var. Bu nedenle sevdiğiniz bir müzik listesini yolculuk sırasında dinlemek size iyi gelecektir. Aynı zamanda trafikte sıklıkla yaşanan kurallara uymayan sürücüler ile karşılaşmak da öfkeye sebep olabilir. Bu durumda öfkenizi fark ettiğinizde odağınızı başka şeylere yöneltebilirsiniz. Örneğin bir radyo programına ya da çevrenizdeki ağaçlara, binalara dikkatinizi yöneltebilirsiniz” açıklamalarını yapıyor.

Kaynak: BÜLTEN