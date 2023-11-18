MHP ve Ülkü Ocakları için prefabrik bina yapılıyor

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, Kamu-Sen ve TÜRKAV İl Başkanları, MHP İlçe Başkanları, MHP İl Başkanlığı prefabrik binanın inşaatında inceleme yaparak, kurban kestiler.

“MALATYA'MIZA HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Rabbim Ülkemizi ve Memleketimizi afetlerden muhafaza eylesin. Milliyetçi Ülkücü Harekete ve Malatya'mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. MHP’yi Malatya’da birinci parti yapana kadar durmadan çalışacağız. Seçim sonuçları ne olursa olsun, Malatya’daki tabanımız uyanmıştır, dirilmiştir, bu durum MHP’yi gelecekte birinci parti yapacaktır. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Burası daha başlangıç, biz çok daha iyi yerlere geleceğiz” diye açıklamalarda bulundu.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, “Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı’mızın ve Ülkü Ocakları’mızın içerisinde yer alacağı, temelini attığımız prefabrik yapıda incelemelerde bulunarak kurbanımızı kestik. Allah yeni kurulacak binamızda, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Binamızın yapımında öncü ve emek sahibi Milletvekilimiz Sayın Mehmet Fendoğlu’na teşekkür ediyoruz. Onun emeği ile bugün binamızı yapıyoruz” dedi.

Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, yapılan binaya destek ve katkıları için Milletvekili Fendoğlu’na teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN