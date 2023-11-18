18 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

18 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
TOPGÜL ECZANESİ - MERKEZ
AKPINAR MAHALLESİ, BUHARA CADDESİ, MATİM İŞ MERKEZİ KARŞISI, ZiRAAT BANKASI YANI, NO:123/C
24 SAAT AÇIK
ESMA ECZANESİ - MERKEZ
GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:67, GÖZTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ÖZTÜRK ECZANESİ - MERKEZ
ÖZALPER MAHALLESİ, 3. CADDE, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
EKİN ECZANESİ - MERKEZ
ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA /BATTALGAZİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.