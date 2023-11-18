- Sağlık

18 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’18 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
18 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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18 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

TOPGÜL ECZANESİ - MERKEZ

AKPINAR MAHALLESİ, BUHARA CADDESİ, MATİM İŞ MERKEZİ KARŞISI, ZiRAAT BANKASI YANI, NO:123/C

24 SAAT AÇIK

ESMA ECZANESİ - MERKEZ

GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:67, GÖZTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ÖZTÜRK ECZANESİ - MERKEZ

ÖZALPER MAHALLESİ, 3. CADDE, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

EKİN ECZANESİ - MERKEZ

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA /BATTALGAZİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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